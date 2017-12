Minacciano un 20enne con cocci di bottiglia per rapinargli la bici: identificati grazie a Facebook

Hanno rapinato un 20enne reggiano minacciandolo con cocci di bottiglia per rapinargli la bicicletta, con cui stava rincasando. Ora per quella rapina sono stati denunciati un 18enne e un 17enne, riconosciuti grazie a Facebook.

E' successo nella notte del 26 giugno a Reggio Emilia. Un 20enne percorreva via Ponchielli in bici assieme a un amico, quando ha incrociato i due giovanissimi su una bicicletta (uno pedalava, l'altro era in piedi sul portapacchi posteriore). I ragazzi hanno affiancato il 20enne chiedendogli una sigaretta, poi hanno iniziato a schernirlo. All'incrocio fra via Premuda e via Bixio hanno tagliato la strada al giovane, per bloccarlo. Il 20enne ha schivato un pugno in faccia, mentre l'amico impaurito è fuggito. Nel frattempo i due giovanissimi malviventi hanno preso due bottiglie da un vicino cassonetto e con i cocci hanno minacciato la vittima per prendere la bicicletta. I carabinieri hanno avviato le indagini sulla rapina e, grazie alla descrizione, hanno scoperto che fra i ragazzi i due erano conosciuti con dei soprannomi, che tra l'altro hanno usato per aprire i profili Facebook. Proprio grazie al social network il 18enne e il 17enne sono stati riconosciuti e denunciati per concorso in rapina aggravata.

I militari indagano per capire se i giovanissimi abbiano commesso altre rapine.