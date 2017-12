Un 75enne è stato arrestato dai carabinieri di Montecchio ed è ai domiciliari, perché continuava a perseguitare l'ex moglie.

Quando era ubriaco picchiava la donna, una commerciante 62enne, che a lungo ha subìto offese e pesanti minacce anche in negozio. Lì, nell'agosto 2016, lui l'aveva aggredita e ferita. Sul marito pendeva un divieto di avvicinamento entro 500 metri dall'ex moglie e il divieto di comunicare con lei. Ma lui ha continuato ad andare in negozio, anche tutti i giorni, in certi periodi. Così il gip di Reggio Emilia ha emesso un provvedimento di custodia cautelare. Il 75enne è agli arresti domiciliari.