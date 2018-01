Ha finto di essere una cliente della gioielleria, suonando il campanello, ma quando la porta si è aperta ha fatto entrare due complici armati di pistola e a volto coperto. I carabinieri hanno identificato la complice dei due rapinatori: è una 50enne residente a Correggio, denunciata per concorso in tentata rapina aggravata.

E' successo attorno alle 19,30 del 5 dicembre scorso. La donna è stata identificata grazie alle telecamere di videosorveglianza. Il tentativo di rapina era finito nella violenza: l'orefice ha reagito per difendere la moglie ed è rimasto ferito, dopo che uno dei rapinatori lo ha colpito con il calcio della pistola. Continuano le indagini per identificare i due uomini.