Sono ai domiciliari per furto ma continuano a rubare: arrestate tre donne

Si trovavano ai domiciliari per furto ma le tre donne, assieme a un’amica, sono uscite di casa per andare a Sant’Ilario d’Enza e fare razzia di vestiti. Dopo la denuncia del commerciante, i carabinieri di Sant’Ilario sono risaliti a tre donne di Bibbiano e Bagnolo in Piano analizzando le telecamere di videosorveglianza. Il gip di Reggio ha emesso un provvedimento restrittivo nei confronti di ieri la 46enne Barbara Lanza residente a Bagnolo in Piano e la 37enne Linda Poropat, che abita a Bibbiano, e la 37enne Elsa De Bianchi, residente a Reggio Emilia.

Le tre donne lo scorso agosto erano state arrestate per un furto in un supermercato: inquadrate dalle telecamere erano state filmate mentre con un passe-partout hanno aperto e svuotato di oltre mille euro una cassa chiusa. Tutte avevano ottenuto i domiciliari. Ma sono state scoperte dopo il furto in un negozio di abbigliamento: una trentina di capi per un valore di circa 700 euro.