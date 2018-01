Tenta il suicidio in garage dopo la fine di una relazione: salvato da due carabinieri

Si è chiuso a chiave nel garage di casa inviando un sms alla compagna e dicendole che si sarebbe ucciso. La donna, dopo aver tentato invano di aprire, ha chiamato i carabinieri che sono riusciti a salvare l’uomo, un 40enne.

E’ successo ieri pomeriggio a Reggio Emilia, quartiere Rosta Nuova, ed è intervenuto il nucleo radiomobile: i militari hanno sfondato la porta e hanno avvisato il 118. Il 40enne era a terra, con una fune che gli stringeva il collo, che i carabinieri sono riusciti ad allentare. Poi è stato portato in ospedale. All’origine del gesto, a quanto pare, la fine della convivenza che lui non accettava.

I due appuntati intervenuti sono stati ricevuti dal comandante provinciale, il colonnello Antonino Buda, che ha espresso il suo plauso per aver salvato una vita.