Addio a Domenico Fontanesi, il prof amato e stimato da alunni e colleghi

E' morto Domenico Fontanesi, stimato e conosciuto professore di matematica e scienze nella scuola secondaria “Dante Alighieri” di Bibbiano, dal 2002. Fontanesi, viveva a Porporano, ma a Parma aveva fatto anche il liceo Ulivi e si era laureato in scienze Biologiche. Aveva 59 anni. Sul profilo facebook del Comune di Bibbiano lo ricorda anche, con un post, il sindaco Andrea Carletti: "Siamo affranti da questa perdita che tocca davvero tutti. Domenico era persona stimata dai colleghi e amatissima dai suoi ragazzi, quelli attuali e quelli che negli anni hanno avuto la fortuna di averlo come insegnante. Il prof. Fontanesi sapeva coniugare benissimo una grande professionalità con una sensibilità, un’empatia e una umanità non comuni. Chi ha avuto modo di conoscerlo lo piange, oggi, come lo piangiamo noi che abbiamo potuto apprezzare l’insegnante, l’educatore, l’uomo che tanto ha dato e che si è distinto per come lo ha dato. Un uomo che ha fatto della semplicità la sua ricchezza. Ci stringiamo, commossi e con affetto, alla sua famiglia, certi che il suo ricordo ci accompagnerà per sempre". Questa sera (martedì 30 gennaio), nella chiesa parrocchiale di Porporano, alle 20.30 il Rosario. Domani, mercoledì 31, funerali in duomo a Parma alle 9.15 alle 9.15, con partenza dalle Piccole Figlie alle 8.45.