Rapina al barista dopo un brutale pestaggio: arrestato un 20enne reggiano

Un 20enne reggiano è stato arrestato dai carabinieri per la rapina, con brutale pestaggio, a un barista di Sant'Ilario d'Enza. Nella notte del 17 novembre una ragazzina si fece aprire la porta del bar e poco dopo arrivarono due giovani: prima il brutale pestaggio, poi la fuga con il cassetto del registratore di cassa, che conteneva comunque soltanto 10 euro.

Il barista 37enne era stato ricoverato con una prima prognosi di 40 giorni per fratture alla faccia e altre gravi ferite. I carabinieri hanno identificato e denunciato la banda: un 20enne reggiano, un 23enne di Vignola (Modena) e due ragazze, di cui una minorenne. Ora la Procura ha emesso un ordine di carcerazione per il 20enne, mentre il giovane modenese dovrà presentarsi ogni giorno in caserma con l'obbligo di firma.