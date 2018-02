Aveva solo 39 anni ed è stata uccisa da una malattia fulminante, diagnosticata solo pochi giorni fa: è morta al Maggiore Luana Giorgini, dipendente dell'Efsa. La Giorgini era originaria di Castelnovo Monti e si era laureata in Lingue a Parma.

Il padre Adelmo, scomparso nel 2012, era noto sull'Appennino reggiano per aver guidato il Circolo tennis di Castelnovo Monti.

Domani (2 febbraio) alle 15 le esequie nella chiesa della Resurrezione a Castelnovo Monti. I famigliari chiedono non fiori ma opere di bene.