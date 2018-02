Si fa intestare tre ciclomotori per risparmiare sull'assicurazione: 25enne denunciata

Una 25enne di Montecchio ha denunciato di essere vittima di un raggiro: qualcuno le aveva intestato fittiziamente la targa di un ciclomotore a Napoli. Le relative multe quindi non erano sue. Ma non era vero: si trattava di un escamotage per non pagare quelle multe. Probabilmente quando è andata dai carabinieri di Montecchio a sporgere denuncia pensava di espletare una mera formalità. Invece i carabinieri è stata denunciata per simulazione di reato.

I militari hanno scoperto che alla casalinga montecchiese erano intestati altri due ciclomotori, sempre a Napoli. Probabilmente dietro compenso, la 25enne ha accettato di farsi intestare i motorini, in uso a tre giovani a Napoli, in modo che potessero risparmiare sull’assicurazione, più cara in Campania rispetto a Reggio Emilia. Quando sono arrivate due multe, la giovane ha fatto denuncia sperando di non pagarle. Ma i carabinieri hanno scoperto tutto e l'hanno denunciata per simulazione di reato.