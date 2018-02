Ruba un'auto davanti a un panificio: il fornaio gli telefona e gliela fa restituire

E’ balzato alla guida dell’auto di un cliente entrato in un panificio e, approfittando delle chiavi lasciate inserite nel cruscotto, si è dileguato. Ripreso dalle telecamere del negozio è stato individuato dai carabinieri e denunciato per furto. Protagonista della vicenda, un 48enne napoletano residente a Cadelbosco Sopra, nel Reggiano. L'uomo, raggiunto telefonicamente dal fornaio suo vicino di casa, si è scusato e ha restituito la vettura che ha lasciato parcheggiata sul retro del negozio.

L’auto rubata dal 48enne appartiene a un 85enne di Cadelbosco Sopra. Dopo la restituzione del veicolo, che non gli ha evitato la denuncia, l’uomo si è reso irreperibile.