Si dice vittima di un'aggressione ma era tutto falso: "Mi andava di dire così...". Denunciato un 30enne

Ha denunciato un tentativo di aggressione: a suo dire, si era gettato da una finestra per sfuggire a una coppia che lo minacciava armata di accetta. Ma era tutto falso. Alla fine è stato denunciato.

Il protagonista della vicenda è un 30enne di Boretto. L'uomo è entrato in un negozio di Brescello dicendo di essere riuscito a scappare dalla casa di un amico che, assieme ad una ragazza, l’aveva minacciato con un'accetta. Il negoziante ha chiamato il 112: sono arrivati i carabinieri di Boretto e un'ambulanza. Il 30enne ha confermato quanto raccontato poco prima, dicendo di essere saltato da una finestra. L'uomo aveva anche male a un piede (la diagnosi è di 25 giorni). Ma nella casa della presunta aggressione non c'era nessuno. Poco dopo è arrivato il proprietario, un 48enne di Brescello, assieme a una 30enne mantovana. Ai carabinieri hanno spiegato che il 30enne di Boretto si trovava con loro, poco prima, e a un certo punto si è allontanato di corsa, senza motivo. Dell'accetta con cui sarebbe stato minacciato, nessuna traccia. I militari, insistendo, hanno scoperto la verità: era tutta un'invenzione. “Mi andava di dire così”, ha confessato il 30enne, denunciato per procurato allarme e simulazione di reato. Il dolore al piede era dovuto a una caduta accidentale.