Un operaio di 60 anni è caduto da un’altezza di sette metri, mentre stava facendo lavori di manutenzione su un tetto. L’infortunio sul lavoro è avvenuto a Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia) e l’uomo, un moldavo residente a Modena, è stato portato a Parma, all’ospedale Maggiore, in gravi condizioni con diversi traumi.

E’ successo poco dopo le 10 in un capannone di Via Dante Alighieri che ospita la ditta Ideal Service. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri l’operaio è caduto per un cedimento, le cui cause sono da accertare. E’ stato soccorso dal 118.