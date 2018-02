Gli propone sesso ma gli ruba il finto Rolex: denunciata 25enne

Ha pensato di soffiargli l'orologio che aveva al polso, quello che le sembrava un Rolex, invitandolo "a divertirsi" con lei, lasciando balenare una certa disponibilità. Peccato che l’orologio non fosse originale e che, nonostante lo abbia gettato via una volta accortasi del falso, sia stata individuata dai Carabinieri e denunciata per rapina.

Protagonista della vicenda una 25enne residente a Milano che, ieri a Reggio Emilia, ha prima avvicinato un uomo intento a telefonare in auto con la scusa di chiedere indicazioni, poi lanciata la proposta "a luci rosse", ha sfilato l’orologio che l'uomo aveva al polso, per darsi alla fuga. Inseguita dal derubato e accortasi che quello che credeva essere un Rolex era un falso ha gettato via il bottino ed è salita su un’auto su cui c'era un complice ad attenderla.

I Carabinieri reggiani, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla vittima sono risaliti all’auto, intestata a un 35enne risultato estraneo ai fatti e poi alla ragazza che, riconosciuta nella sessione fotografica, è stata denunciata. L'uomo oggetto della rapina è ricorso alle cure mediche riportando una prognosi di tre giorni per le escoriazioni conseguenti allo strappo dell’orologio.