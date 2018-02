Rapine al Tigotà di Sorbolo: condannato 43enne, resterà in carcere fino al 2020

Un 43enne di Novellara è stato arrestato e portato in carcere a Reggio Emilia per scontare la pena per due rapine al Tigotà di Sorbolo, messe a segno l'anno scorso. Condannato a tre anni di reclusione, l'uomo deve scontare la pena fino al 2 maggio 2020.



Erano stati “colpi fotocopia” quelli messi a segno da un 43enne di Novellara, assieme a 34enne reggiano, ai danni del Tigotà di Sorbolo, tra il 28 febbraio e il 10 marzo 2017. La prima volta, con un bottino di oltre mille euro, la seconda volta di 300 euro). I rapinatori sono stati scoperti grazie alle “indagini 2.0” dei carabinieri: i video del negozio che riprendevano le rapine, l'analisi dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza comunale negli orari precedenti e successivi ai colpi, le comparazioni fra le persone riprese e i volti dei sospetti rilevati in un profilo un social network.

Questi i principali elementi della certosina attività investigativa dei carabinieri, che hanno permesso di individuare i responsabili delle due rapine. A maggio dello scorso anno i due rapinatori furono arrestati: la Procura di Parma aveva chiesto e ottenuto dal gip l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I due finirono in carcere con l’accusa di concorso in rapina aggravata. Quindi l’iter processuale con la condanna, a 3 anni, del 43enne di Novellara. La sentenza divenuta esecutiva ha visto l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura emettere a suo carico l’ordine di carcerazione. Il provvedimento restrittivo è stato mandato ai carabinieri di Novellara, che l’hanno eseguito: il 43enne è stato arrestato e portato in carcere a Reggio. Detratto il periodo già scontato in regime di custodia cautelare,ll’uomo rimarrà in carcere fino al 2 maggio 2020, se non detenuto per altra causa.