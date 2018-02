Svuota il portafogli di un cliente dell’autolavaggio: filmato e denunciato

Sembrava un normale cliente intento a inserire il contante per prendere i gettoni e lavare la sua auto, invece si è rivelato essere anche un ladro, stando alle indagini dei carabinieri. I militari di San Polo d’Enza hanno denunciato un 29enne reggiano con l'accusa di furto.

Un operaio 53enne si è recato in un autolavaggio di San Polo d'Enza: cambiando il denaro in gettoni, ha lasciato il portafogli sulla colonnina della gettoniera. Quando è rincasato si è accorto di aver perso il portafogli, con dentro oltre 200 euro e i documenti. Tornato all'autolavaggio, il 53enne ha chiesto al proprietario, che però non aveva visto nulla. Le risposte sono arrivate dalle immagini della videosorveglianza: uno sconosciuto aveva preso il portafogli incustodito e, dopo aver controllato il contenuto, si era allontanato.

Dopo due settimane i carabinieri hanno identificato un 29enne del paese, che si trovava all'autolavaggio quando è scomparso il portafogli. Convocato in caserma, il giovane ha portato con sé il portafogli, sostenendo di averlo ritrovato e di avere intenzione di sporgere denuncia. Mancavano però i 210 euro del 53enne. Per questo il giovane è stato denunciato per furto.