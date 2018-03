Evade dai domiciliari per andare dalla parrucchiera: 48enne arrestata

Alla fine dello scorso mese di gennaio era stata sottoposta dall’Ufficio di Sorveglianza di Bologna alla detenzione domiciliare con la possibilità di uscire da casa tutti i giorni dalle 10 alle 12 per poter soddisfare le proprie esigenze personali. Un arco di tempo che probabilmente non bastava alla 48enne reggiana che l’altro pomeriggio, durante rituali controlli, non è stata trovata a casa dai carabinieri di Novellara che hanno quindi avviato le sue ricerche. Rintracciata poco dopo in piazza Mazzini di Novellara la donna alla vista dei carabinieri giustificava la sua “uscita arbitraria” riferendo essere stata dalla parrucchiera in quanto era un suo diritto potersi tagliare i capelli. Diritto assolutamente legittimo se esercitato nell’orario in cui era autorizzata a poter uscire da casa motivo per cui alla luce della flagranza del reato di evasione la donna veniva dichiarata in arresto. Questa mattina comparsa davanti al Tribunale di Reggio Emilia dopo la convalida dell’arresto è stata nuovamente sottoposta ai domiciliari in attesa del processo per evasione.