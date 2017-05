Cisl: "Incredibile: corruzione in un sistema sanitario riconosciuto come un’eccellenza"

Il sindacato CISL , insieme a FP cisl e FNP cisl, interviene "preoccupato" per la situazione di "corruzione profonda e diffusa che sta emergendo grazie all’importante lavoro della magistratura e delle Forze dell’ordine".

Le indagini faranno il loro corso , ma sembra incredibile che un sistema sanitario

riconosciuto come un’eccellenza a livello regionale e nazionale, possa nascondere

queste pratiche di corruzione a fini di lucro ai danni di pazienti inconsapevoli.

Per la Cisl è questo un segnale che non si può sottovalutare e richiede di alzare con

forza il livello di attenzione e quindi di confronto attraverso il contributo e la

partecipazione di tutti i soggetti che hanno a cuore la sanità pubblica , attraverso una

responsabilita’ condivisa a tutti i livelli: Conferenza Sanitaria Territoriale, livello

Aziendale e Distrettuale.

Anche la FNP-cisl pensionati è particolarmente e profondamente amareggiata per la

situazione che sta emergendo, soprattutto per le presunte “sperimentazioni sanitarie”

ai danni di pazienti, spesso anziani, persone già vulnerabili e rese ancora più fragili

nell’affrontare la malattia. Una cosa inconcepibile per il sindacato che tutti i giorni

cerca di portare un contributo positivo per migliorare la vita dei più deboli, anche

grazie al confronto con i vertici della sanità parmense.

La CISL FP , nel condannare con fermezza ogni comportamento contrario al diritto

alla Salute , continuera’ a lottare per garantire e dare sempre maggiore valore alla

grande professionalita’ dei lavoratori e delle lavaratrici del comparto Sanita’, essendo

loro l’ elemento essenziale di un servizio sanitario efficace e sempre piu’ qualifica