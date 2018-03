Salone di Ginevra: Volvo XC40 è Auto dell'anno

La Volvo XC 40 è auto dell’anno 2018. Il trofeo, creato nel 1964, è stato consegnato oggi al Palexpò nella giornata che precede l’apertura del Salone di Ginevra com'è tradizione ormai da sette anni. Al secondo posto la Seat Ibiza (242 punti) seguita da Bmw Serie 5 (226 punti) e dalla Kia Stinger (204 punti). Chiudono la classifica Citroen C3 Aircross (171), Audi A8 (169) e Alfa Romeo Stelvio (163).

La Volvo XC 40 ha ottenuto 325 voti dalla giuria composta da 60 giornalisti di 23 diversi Paesi, è stata scelta tra le sette finaliste che a loro volta erano state selezionate in una lista di 37 novità. Ogni componente aveva a disposizione 25 punti da attribuire a cinque tra le sette finaliste: Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, Bmw Serie 5, Citroen C3 Aircross, Kia Stinger, Seat Ibiza e Volvo XC40.

Il premio è organizzato da sette periodici del settore in Europa: Auto in Italia, Autocar in Gran Bretagna, Autopista in Spagna, Autovisie in Olanda, L’Automobile Magazine in Francia, Stern in Germania, e Vi Blagare in Svezia.