Le ricette - I succhi detox per iniziare il nuovo anno

Dopo le feste frutta e verdura si rivelano davvero un toccasana per la nostra salute: succhi, estratti e centrifugati, in particolare, sono un concentrato di sapore e di sostanze naturali che depurano e rinvigoriscono grazie alla quantità di antiossidanti e oligoelementi contenuti: i polifenoli e i flavonoidi combattono i radicali liberi contrastando l’ossidazione cellulare.

Il padre della juicing therapy fu il dottor Norman Walker, che già negli ‘40 parlava delle virtù di bere tutti i giorni un gustoso e sano succo a base di frutta e verdura. Alla base delle sue ricerche c’era la convinzione che un intestino pulito e un corpo attivo potessero far fronte a malanni e disturbi di varia origine, portando salute all’organismo.

Ne parla Silvia Strozzi nel nuovo appuntamento sulla Gazzetta di Parma con Gusto Light. Ecco alcune delle sue ricette.

I succhi per cominciare bene l’anno



SUCCO DELL’INVERNO

1 arancia

1 mandarino

1 carota

1 cucchiaio di grani di melagrana

1 pizzico di vaniglia

ESTRATTO DRENANTE

1 pera

1 finocchio piccolo

100 g di cavolfiore

1 piccolo pezzo di zenzero

CENTRIFUGA ANTIINFIAMMATORIA

¼ di melone bianco

1 gambo di sedano

1 carota

1 mela

½ cucchiaino di curcuma

SUCCO ANTIAGE

1 mela golden

½ rapa rossa

1 cestino di mirtilli neri