La ricetta della Peppa: Conchiglioni crescenza e mostarda

La domenica ha il sapore delle ricette della Peppa. Ecco la sua proposta di oggi.

"Oggi vi prendo per la gola con questa gustosa ricetta da proporre a tavola come succulento primo piatto. La potete preparare anche in anticipo e cuocere mezz’ora prima del pranzo: un trittico da leccarsi i baffi che vi farà fare un figurone. Per cui , seguitemi in cucina, mmmhh... già ne pregusto il sapore!"

INGREDIENTI

gr 300 conchiglioni

gr 500 crescenza

gr 200 mostarda

gr 80 burro

gr 40 pane grattugiato

gr 50 parmigiano

alcune foglie di salvia





COSTO DEL PIATTO: 16 euro



IDEA SAPORITA

Rosolate gr 150 di salsiccia e mescolatela alla crescenza

PREPARAZIONE

Portiamo a bollore una pentola con l’acqua e il sale e vi tuffiamo i conchiglioni lessandoli al dente per 11 minuti. Sciogliamo la frutta della mostarda e la riduciamo a dadini. Versiamo la crescenza in una ciotola, mescoliamo per renderla cremosa, incorporiamo la mostarda a dadini e 3 cucchiai di sciroppo. Scoliamo i conchiglioni, li raffreddiamo sotto l’acqua corrente perché non si attacchino tra loro, li riempiamo di crescenza con un cucchiaio di legno e li poniamo ravvicinati in una teglia da forno unta con poco burro. Sciogliamo il burro rimasto in una padella antiaderente insieme alle foglie di salvia, rosoliamo per pochi secondi, aggiungiamo il pangrattato e rosoliamo per 1 minuto senza smettere di mescolare. Versiamo il tutto sui conchiglioni e cuociamo a 180° per 20 minuti coperto con carta forno. Al momento della presentazione grattugiamo il parmigiano con una mandolina e serviamo subito.