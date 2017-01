Ricetta light - Pesto di barbabietola rossa arrostita

Nulla nelle esecuzioni in cucina ha più importanza delle salse: tantissimi piatti infatti si rivelano vere e proprie esplosioni di sapore se vengono accompagnati dalla salsina giusta. E' a loro - alle salse in versione light - che è dedicato il focus di Gusto Light, in edicola con la Gazzetta e a cura di Sandro Piovani e Silvia Strozzi.

Ecco una delle ricette proposte.



LA RICETTA

Pesto di barbabietola rossa arrostita

1 barbabietola rossa cotta al forno

3 cucchiai di olio d’oliva extravergine

1 cucchiaino di olio di noce (facoltativo)

1 spicchio d’aglio

50 g di pinoli o anacardi

1 cucchiaio di pecorino stagionato

crostini al rosmarino

sale marino integrale e pepe

PREPARAZIONE

Sbucciate la barbabietola precedentemente cotta al forno e mettetela nel frullatore con aglio e pinoli. Aggiungete il pecorino grattugiato e l’olio d’oliva extravergine fino ad ottenere una crema liscia. Insaporite con sale e pepe. Servite con crostini al rosmarino e un filo di olio di noce a crudo.

Diff 1

tempo 20 min