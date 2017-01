Torta di Carnevale con crema di nocciole

Appuntamento con la ricetta della Peppa sull'inserto La domenica. "Questo di oggi è un dolce delizioso super collaudato, molto semplice da realizzare. Fra Natale e Capodanno credo di averne fatto una trentina di basi che ho poi arricchito con varie creme; in pratica è stato il mio regalo di Natale. Amo riproporre spesso questo dolce proprio come quei film che si guardano e si riguardano perché il finale ci piace troppo! Sono certa che nel piatto resteranno solo le briciole e lo ammetto: questo finale non mi dispiace per niente! Per i tanti amici che l’hanno assaggiata e mi hanno chiesto la ricetta, eccovela con il richiamo al carnevale".



INGREDIENTI PER LA BASE

3 uova

gr 150 zucchero

gr 50 burro

gr 100 cioccolato fondente

gr 100 farina

½ cucchiaino di lievito

PER LA CREMA

gr 200 mascarpone

gr 250 crema di nocciole

gr 50 panna montata

gr 30 nocciole frullate

PER LA DECORAZIONE

Smarties e codette arcobaleno

COSTO DEL PIATTO: 12





PREPARAZIONE

Sciogliamo il burro e il cioccolato fondente a bagno maria. In una ciotola montiamo le uova con lo zucchero sino a renderle spumose, aggiungiamo il cioccolato fuso continuando a montare e per ultimo la farina e il lievito mescolando sino ad ottenere un composto omogeneo. Imburriamo e infariniamo bene uno stampo per crostate di cm 28 con la scanalatura alla base (questo per l’aspetto esteriore) ma chi non ce l’ha può usare una comune tortiera. Versiamo il composto e inforniamo a 160° per 30 minuti. Una volta cotto capovolgiamo la torta su di un piatto da portata a raffreddare. Poniamo il vaso di crema di nocciole in un tegamino di acqua bollente (serve per liquefarla) così uscirà meglio, la uniamo al mascarpone, montiamo la panna, frulliamo le nocciole leggermente a granella e amalgamiamo il tutto. Versiamo il composto sulla torta livellandola bene. Lasciamo riposare in frigorifero per alcune ore e guarniamo a secondo della circostanza. In questo caso ho pensato al Carnevale imminente ma se volete dare un tocco più romantico al dolce, acquistate dei cuoricini di cioccolato e posizionateli su ciuffetti di panna montata: è in arrivo anche san Valentino!