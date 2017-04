Ricetta "green" - Tortino di primavera

La primavera è la stagione che interessa e coinvolge tutte le nostre cellule: la natura si risveglia e così il nostro organismo; il risveglio di primavera è dato dalla melatonina, la cui secrezione è regolata dall’intensità e dalla durata della luce. Sotto l’influenza della melatonina si cambia la scelta degli alimenti in questa tiepida stagione in maniera del tutto spontanea. E i protagonisti diventano - come racconta Silvia Strozzi nell'appuntamento sulla Gazzetta con Gusto Light - asparagi, fiori di zucca, fagiolini, fave......

Tortino di primavera

PER L’IMPASTO

200 g di farina semiintegrale

50 g di farina di ceci

6 cucchiai di olio extravergine di oliva

8 cucchiai di acqua ,

sale

PER IL RIPIENO

150 gr di olive snocciolate

500 gr di erbette o tarassaco o erbe di campo

2 cipollotti

timo,

sale e olio q.b.

PREPARAZIONE

Amalgamate le farine con sale e olio. Aggiungete un poco di acqua alla volta. Impastate fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. Lasciate quindi riposare per 15 minuti.

Stendere una pasta molto sottile e rivestire una teglia da forno.

Tritare le erbette dopo averle lessate precedentemente. Affettate i cipollotti quindi fate rosolare ed aggiungete le erbette. Lasciate insaporire 5 minuti . Aggiungete le olive e riempite la teglia con questo composto.

Cuocete a forno già caldo per 30-35 minuti. Sfornate e condite con timo fresco. Servite preferibilmente tiepido.

Diff 2 - Tempo 60 min