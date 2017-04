La ricetta della domenica - Cheesecake alla frutta

Pasqua è decisamente la festa preferita dai golosi per cui non poteva mancare un dolce per la circostanza che farà senz’altro la gioia di grandi e piccini! A proporlo è la Peppa. "Mi sono ispirata alla classica cheesecake che ho però trasformato in un tripudio di frutta fresca e alla fine della magia ne è uscito un dolce fresco, leggero, “spaziale“, così lo hanno definito in famiglia".

INGREDIENTI PER LA BASE

gr 170 biscotti secchi

gr 70 burro sciolto

gr 50 confettura di arance

PER LA FARCIA

gr 250 mascarpone

gr 200 philadelphia

2 uova

gr 150 zucchero

gr 25 farina

la buccia di 1 arancia grattugiata

PER DECORARE

frutta fresca

zucchero a velo

COSTO DEL PIATTO: 15

PREPARAZIONE

Maciniamo finemente i biscotti e li impastiamo con il burro e la confettura di arance, distribuiamo il tutto in uno stampo di cm 28 con sotto la carta forno che sborda (servirà per scodellare il dolce senza pericolo di rovinarlo). Pressiamo uniformemente con le dita. In una ciotola versiamo tutti gli ingredienti della farcia, frulliamo fino ad ottenere una massa cremosa. Tagliamo la frutta grossolanamente e ne versiamo metà sulla base dei biscotti, copriamo con la farcia, livelliamo e inforniamo a 160° per 50 minuti. Una volta freddo, sforniamo delicatamente il dolce sul piatto di portata, togliamo la carta forno, decoriamo con la frutta, una bella spolverata di zucchero a velo e voilà! BUONA PASQUA!