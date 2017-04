La ricetta per riciclare- Semifreddo di colomba

"Memore dell’anno scorso, quando mi erano rimaste due colombe, quest’anno mi sono sbizzarrita nel riciclarle provando ogni tipo di ricetta consigliata da amiche o letta in qualche rivista. Tra le tante, questa che vi presento, è veramente delicata: la ricetta perfetta per concludere in bellezza una cena in famiglia". Ecco la proposta della Peppa:

SEMIFREDDO DI COLOMBA

INGREDIENTI:

gr 200 colomba

gr 100 latte

gr 150 panna fresca

gr 250 ricotta

gr 50 cioccolato fondente

2 fogli colla di pesce

3 cucchiai di zucchero

2 uova

½ bicchiere di limoncino

PREPARAZIONE:

Ammolliamo la colomba nel latte e la colla di pesce in poca acqua fredda. In una ciotola sbattiamo i tuorli con lo zucchero e incorporiamo la ricotta. Strizziamo per bene la colomba e l’aggiungiamo al composto, strizziamo la colla di pesce e la sciogliamo in 50 gr di panna bollente che verseremo anch’essa nell’impasto. Non ci resta che montare la panna rimasta e aggiungerla al composto insieme al limoncino che gli da un tocco niente male. Versiamo il tutto nei bicchierini che raffredderemo in frigorifero per un paio d’ore. Prima di servirli guarniteli con delle scaglie di cioccolato fondente. A tutti buona Pasqua.