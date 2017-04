Ricetta della domenica - Tortino tricolore: uno spuntino patriottico

Appuntamento della domenica con le golosità della Peppa. "Oggi è di turno una preparazione rustica molto invitante. I colori ricordano quelli della nostra bella bandiera italiana: il verde della base formato dai crackers e dalla valeriana, il bianco dai formaggi e il rosso dal prosciutto. Perfetta per un aperitivo fra amici, attirerà senz’altro la loro attenzione". Le altre ricette dei lettori sull'inserto La Domenica, insieme a curiosità dal mondo dei viaggi, dei libri, dell'arte e degli amici animali.

INGREDIENTI

● gr 200 stracchino

● gr 200 gorgonzola

● gr 200 panna fresca

● gr 20 colla di pesce

● gr 160 crackers salati

● gr 50 valeriana

● gr 50 burro morbido

● gr 100 prosciutto crudo

● 2 cucchiai di pistacchi frullati

PREPARAZIONE

Frullare i crackers con la valeriana e aggiungere il burro morbido, otterrete un composto umido ma farinoso. In uno stampo rotondo, foderato con la pellicola trasparente, formare la base con il composto compattando uniformemente. Ammorbidire la gelatina in acqua fredda, in un pentolino scaldare la panna (non deve bollire), strizzare la gelatina e tuffarla nella panna mescolando per farla assorbire completamente. Unire lo stracchino, il gorgonzola e i pistacchi frullati, sbattere con le fruste per rendere il tutto omogeneo. Versare questo composto sulla base di crackers e fate riposare in frigorifero per almeno 3 ore. Al momento di servire trasferitelo su un piatto da portata e decoratelo con il prosciutto crudo e qualche fogliolina di valeriana.

COSTO DEL PIATTO: 10€