Sandwich di frittata

Avete già pensato a cosa preparare per la cena? Siete alla ricerca di qualche piccola ispirazione? Oggi ve la passa la Peppa. " E quando direte “la frittata è fatta“, non sarà solo un modo di dire ma l’invito a tavola per un momento di gustosa convivialità".

PREPARAZIONE

Puliamo e laviamo gli spinaci, li tagliamo a listarellle e li facciamo appassire in una padella con l’olio, per ultimo aggiungiamo sale e pepe. Spegniamo e lasciamo intiepidire. In un contenitore sbattiamo le uova con il latte e il formaggio grattugiato e amalgamiamo gli spinaci. Rivestiamo una teglia piuttosto larga con la carta forno e versiamo l’impasto, inforniamo a 180° per 20 minuti quindi lasciamo raffreddare. Con un coppa pasta ricaviamo tante frittatine tonde, lo stesso facciamo con le sottilette ricavandone la metà delle frittatine. Confezioniamo i sandwich mettendo fra le due fette di frittata una di formaggio, completiamo con un oliva e fissiamo il tutto con uno stuzzicadenti. Ripassiamo in forno il tempo che il formaggio fonda.

INGREDIENTI

gr 200 spinaci

5 uova

5 cucchiai di formaggio grattugiato

6 sottilette

6 olive denocciolate

olio di oliva

sale

pepe



COSTO DEL PIATTO: 8