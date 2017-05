La ricetta della domenica - Crostata a fiore

LA RICETTA DELLA PEPPA

"Che ne dite di far trovare in tavola questa torta per la festa della mamma? E’ sicuramente uno dei dolci più buoni e profumati che ci siamo. Il nome di questo dolce mi è venuto pensando ad un grande fiore rosso, il colore dell’amore che le mamme dispensano a tutta la famiglia. Una torta semplice che sa di buono e trovarla in tavola al mattino vicino ad una tazza di caffè latte fumante è un modo per coccolare le mamme".

INGREDIENTI

PER LA FROLLA:

250 gr farina

100 gr zucchero

100 gr burro

due uova

½ cucchiaino di lievito

una buccia di un limone grattugiata



PER LA CREMA AL LIMONCELLO:

3 tuorli

30 gr farina

70 gr zucchero

250 gr latte

100 gr limoncello

PER LA DECORAZIONE:

300 gr fragole

100 gr gocce di cioccolato

COSTO DEL PIATTO: 12



PREPARAZIONE

Impastiamo i vari ingredienti della frolla e la stendiamo in uno stampo di 28 centimetri con sotto la carta forno. Cuociamo a 180° per 30 minuti e lasciamo raffreddare. In un tegamino stemperiamo le uova con lo zucchero e la farina, quindi versiamo a filo il latte e il limoncello e addensiamo sul fuoco. Versiamo la crema sulla pasta frolla, aggiungiamo le fragole a raggiera lasciando libero il centro che riempiremo di gocce di cioccolato. Auguri a tutte le mamme!