La ricetta - Liquore alla citronella

La citronella, o Cymbopogon nardus, è una pianta sempreverde con proprietà aromatiche originaria dei paesi asiatici ed appartenente alla famiglia delle Graminaceae. Si tratta di un cespuglio ricco di foglie dall’aspetto filiforme e dal colore verde molto intenso che vira al blu; i fusti della pianta hanno una profumazione di agrume molto particolare.

È da sempre usata nella cura di febbre e influenza, contro i dolori reumatici e alle articolazioni, e anche per le difficoltà di digestione e per la stanchezza mentale. Ed a lei è dedicata la prima pagina di Gusto Light in edicola con la Gazzetta. Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi.

LIQUORE ALLA CITRONELLA

40 foglie di citronella

1 scorza di limone

500 cl di alcool

500 ml di acqua

500 g di zucchero di canna

PREPARAZIONE

Lasciate macerare per 48 ore le foglie di citronella, la scorza di limone e l’alcool in un contenitore chiuso ermeticamente. Sciogliete lo zucchero nell’acqua e fate bollire per 5 minuti.

Trascorse le 48 ore, filtrate il composto utilizzando un colino e unire l’acqua zuccherata, una volta raffreddata. Imbottigliare e prima di servire, far raffreddare in frigo.



Diff 1

Tempo 10 minuti più riposo