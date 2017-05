La ricetta della domenica - Panna cotta alle fragole

LA RICETTA DELLA PEPPA

Basta un piccolo accenno di sole per farmi desiderare la primavera. Ed allora torna anche la voglia di preparare dolci freschi e golosi come quello di oggi. Un dolce semplice e veloce da preparare in anticipo perché diventa sempre più buono, anche se dubito che resterà a lungo nel vostro frigorifero. Senza uova, estremamente goloso e irresistibile. Non vi resta che prepararlo.

INGREDIENTI

½ litro di latte

gr 600 panna

gr 400 fragole

gr 150 zucchero

1 bustina di vanillina

gr 14 colla di pesce

2 cucchiai di alchermes

COSTO DEL PIATTO: 15

PREPARAZIONE

In una casseruola portiamo a bollore il latte con la panna e lo zucchero. Allontaniamo dal fuoco e uniamo la colla di pesce che avremo ammollato in acqua fredda (ricordatevi di strizzarla bene). Aromatizziamo con il liquore e la vanillina. Per ultimo aggiungiamo le fragole frullate. Lasciamo raffreddare e versiamo in uno stampo sagomato, poniamo in frigorifero per 8 ore. Decoriamo a piacimento.