La ricetta "green" - Frittelline ai fiori di sambuco

E' il tempo balsamico, cioè, in gergo erboristico, è giunto il momento della raccolta di numerosissime foglie, erbe e fiori; tra queste le prime foglie tenere della betulla, vari fiori come quelli del sambuco o i teneri boccioli del bellissimo papavero, che in questo periodo colorano i bordi delle strade di campagna e campi con il loro intenso rosso... É la stagione dell’ortica e della coda cavallina, che in questo periodo dell’anno sono più ricche di principi attivi. A loro è dedicata la "copertina" di Gusto Light, oggi sulla Gazzetta di Parma. Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi.

FRITTELLINE AI FIORI DI SAMBUCO

INGREDIENTI

150 g di fiori di sambuco

1 bicchiere latte di riso

100g farina semi integrale

100g zucchero di canna integrale

3 uova

1/2 bustina lievito vanigliato

1 pizzico sale

q.b. olio per friggere

PREPARAZIONE

Togliete i gambi più grossi alle infiorescenze del sambuco. Montate gli albumi a neve. A parte, mescolate farina, zucchero, i tuorli ed il latte; quando avrete sciolto tutti i grumi, incorporate gli albumi, poi il lievito ed infine i fiori, mescolando con molta delicatezza. Fatene delle frittelline usando due cucchiai e friggetele bene; scolatele e mangiatele ancora calde.



Diff 2

Tempo 30 min