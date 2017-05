Ricetta della domenica - Pollo marinato con patate alla senape

la ricetta della domenica della Peppa: "Volete trasformare la classica fettina di carne in in un piatto gustose e insolito? Provate questa ricetta! Per avere però un risultato perfetto, dobbiamo pensare prima alla marinatura tant’è che io abitualmente la preparo la sera precedente. E’ sì, certamente un piatto genuino e gustoso che vi risolverà la cena in non poche occasioni."

INGREDIENTI

4 fettine di pollo

succo di 1 limone

2 cucchiai di olio

2 cucchiai di aceto balsamico

2 cucchiai d’acqua

1 cucchiaino di zucchero

alcune foglie di salvia

2 spicchi d’aglio

sale

pepe

3 patate

gr 50 panna

il succo di ½ limone

2 cucchiai di senape dolce

sale

pepe

PREPARAZIONE:

Prepariamo la marinatura mescolando insieme l’olio, il limone, l’aceto, l’acqua, lo zucchero, la salvia sminuzzata, l’aglio a fette, il sale e il pepe. Vi adagiamo le fette di pollo e le mariniamo per tutta la notte. Il giorno dopo lessiamo le patate lasciandole un pochino sode, le peliamo e le tagliamo a rondelle spesse. Scoliamo le fette di pollo e le grigliamo a fuoco vivace irrorandole con la marinatura. Prepariamo la salsa che poi spargeremo sulle patate mescolando la panna con la senape, il succo del limone, il sale e il pepe. Impiattiamo il pollo adagiandolo su un letto di insalata. Lo stesso facciamo con le patate che ricopriremo con la salsa preparata.



COSTO DEL PIATTO: 8 euro