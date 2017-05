La ricetta - Verdure farcite per l’estate

LA RICETTA DELLA PEPPA

Zucchine, peperoni, cipolle e melanzane sono verdure polpose che si prestano ad accogliere ripieni fantasiosi e ricchi di sapore. Io vi propongo alcuni abbinamenti davvero saporiti: con il salmone più raffinato, con salumi, formaggi e salamino per un sapore più rustico. Un ulteriore punto a favore di questa ricetta? Si può preparare in anticipo e mettere in forno mezz’ora prima di andare a tavola. Non vi rimane che correre ai fornelli. Buon lavoro!



INGREDIENTI per 4 persone

1 melanzana

3 zucchine rotonde

3 cipolle bianche

1 peperone rosso

1 peperone giallo

sale

pepe

olio

origano

PER LA MELANZANA

1 mozzarella

4 fette di prosciutto cotto

1 pomodoro cuore di bue

PER LE ZUCCHINE

1 scatola di tonno

gr 40 parmigiano

2 filetti di acciughe

PER LE CIPOLLE

½ salamino

gr 100 ricotta

gr 50 passata di pomodoro

basilico fresco

PER I PEPERONI

8 fette di salmone

4 sottilette

COSTO DEL PIATTO: 18

PREPARAZIONE

In una grossa pentola portare a bollore abbondante acqua salata, immergetevi tutte le verdure (le cipolle pelate) e contare 5 minuti da quando l’acqua riparte a bollire. Scolatele e allineatele su di un canovaccio per asciugare e raffreddare. Tagliate la MELANZANA a fette per il lato lungo (a ventaglio) senza staccarla dal picciolo, farcitela con il prosciutto, la mozzarella e il pomodoro tagliati a fette. Alle CIPOLLE tagliate la calotta, vuotatele togliendo il cuore che triterete finemente e amalgamerete al salamino, alla passata, alla ricotta, al basilico, sale e pepe. Farcitele con questo impasto. Tagliate i PEPERONI a falde lunghe, togliete la parte bianca e farciteli con le fette di salmone e metà sottiletta, arrotolateli e fissateli con uno stecchino. Alle ZUCCHINE togliete la calotta, svuotatele, tritate la polpa, mescolatela al tonno sgocciolato, al parmigiano e alle acciughe sminuzzate e riempitele con questo impasto. Posizionate le varie verdure in una pirofila da forno, sale, pepe, origano, olio e infornate a 180° per 30 minuti circa.