La ricetta della domenica - Semifreddo ai lamponi

"Capita, a volte, di imbattersi in un’immagine che fa venire l’acquolina in bocca. A me è successo guardando questo dolce: fresco, morbido, si scioglie praticamente in bocca, inoltre, l’effetto visivo, vi assicuro è molto bello". Ecco la proposta domenicale della Peppa. Sull'inserto La domenica altre ricette di lettori e chef di professione, oltre a curiosità a tema libri, viaggi, arte, verde e hi-tech.

Semifreddo ai lamponi

PREPARAZIONE

Puliamo i lamponi, ne teniamo a parte 1/3 per la decorazione, gli altri li frulliamo. Scaldiamo lo spumante con lo zucchero e vi tuffiamo dentro 6 fogli di gelatina che avremo prima ammollato nell’acqua fredda. Togliamo dal fuoco, lasciamo intiepidire e aggiungiamo il frullato di lamponi. Uniamo anche la panna che avremo montato e lo yogurt. Prendiamo una tortiera di cm 26, la foderiamo con la pellicola trasparente che faremo sbordare, versiamo la crema e la poniamo in frigorifero a solidificare per alcune ore. Ammolliamo in acqua fredda i 4 fogli di gelatina rimasti, strizziamo per bene e li tuffiamo nello sciroppo di menta bollente. Lasciamo raffreddare e lo versiamo sulla crema. Prima di servire decoriamo il semifreddo con i lamponi.

INGREDIENTI

gr 400 lamponi

gr 100 zucchero

ml 100 spumante

10 fogli di gelatina

gr 400 panna

1 vasetto di yogurt ai lamponi

ml 150 sciroppo di menta



COSTO DEL PIATTO: 10