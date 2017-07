La ricetta della domenica - Cannelloni di riso

Vi spiego come è nata l’idea dei cannelloni di riso...ma chi mi conosce forse immagina già che avendo del riso avanzato non volevo buttarlo e sono partita proprio da questo ingrediente: un pochino di riso già cotto. Avevo però voglia di qualcosa di sfizioso e mi sono detta: cosa preparo? E siccome da cosa nasce cosa...ecco i cannelloni riso con un unico rammarico: la prossima volta farò in modo di fare avanzare più riso.

INGREDIENTI

gr 300 riso

gr 300 prosciutto cotto a fette leggermente spesse

gr 200 fontina a fette

gr 70 burro

gr 100 formaggio grattugiato

PER LA BESCIAMELLA

gr 50 burro

gr 50 farina

1 uovo

dl 7 latte

gr 50 formaggio grattugiato

sale e pepe

COSTO DEL PIATTO: 15

PREPARAZIONE

Lessiamo il riso e una volta cotto lo condiamo con abbondante burro e parmigiano, lasciamo intiepidire. Prepariamo la besciamella sciogliendo il burro in un tegame, aggiungiamo la farina, mescoliamo per bene e versiamo il latte a filo sino a cottura. Incorporiamo il rosso d’uovo, sale pepe e mescoliamo per bene. Su un tagliere appoggiamo le fette di prosciutto con sopra la fontina, 2 cucchiai di riso e arrotoliamo. In una teglia rettangolare prepariamo un letto di besciamella, sopra i cannelloni, di nuovo besciamella, parmigiano in abbondanza e fiocchetti di burro. In forno a 180° per 30 minuti.