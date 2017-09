La ricetta "green" - Risotto ai mirtilli

Lamponi, mirtilli neri e rossi, more, ribes e fragoline di bosco sono preziosi alleati per la salute. Questi straordinari piccoli frutti sono ricchi di antiossidanti, sostanze benefiche che proteggono il nostro organismo e che ci aiutano a prevenire e a contrastare le infezioni. Ricchissimi di vitamine sono un toccasana per il sistema cardiovascolare. E a loro è dedicato il focus di "Gusto Light", l'appuntamento settimanale con i consigli e le ricette di Silvia Strozzi. Eccone una a tema.



LA RICETTA

Risotto ai mirtilli

300 g di riso semi-integrale

1 scalogno

½ bicchiere di vino rosso

2 vaschette di mirtilli 750 ml di brodo vegetale

1 cucchiaio di olio extravergine di oliva

2 cucchiai di panna vegetale

PER DECORARE

erba cipollina

PREPARAZIONE

In una capiente casseruola fate soffriggere lo scalogno precedentemente tritato con l’olio e un cucchiaio di acqua. Unite il riso e fate tostare. Bagnate con il vino rosso, lasciate evaporare quindi aggiungete il brodo. Lasciate cuocere 10 minuti quindi aggiungete i mirtilli tagliati a metà e finite la cottura. Lasciate riposare per 5 minuti, unite la panna vegetale per mantecare e servite decorando con erba cipollina tritata e qualche mirtillo nero intero.



Diff 2

Tempo 45 min