"Mentre nel vento stanno già danzando le prime foglie ingiallite dall’autunno che sta bussando alle porte, la vendemmia è iniziata e la tavola è imbandita con uva color oro, perché non approfittarne per preparare un ottimo primo? Con un pochino d’inventiva ne è uscito un piatto molto gradevole: eccovelo". E' la nostra amica Peppa a proporvelo. Per le altre ricette dei lettori, per le curiosità a tema viaggi, animali, hi-tech, con la Gazzetta è in edicola l'inserto La domenica.

SPAGHETTI SETTEMBRINI

INGREDIENTI

gr 300 spaghetti

gr 400 uva bianca

gr 80 burro

1 scalogno

1 dado

sale

PER MANTECARE

gr 100 robiola

gr 100 prosciutto crudo a fette

prezzemolo

COSTO DEL PIATTO: 9€