La ricetta "green" - Barchette di carciofi con curry e curcuma

Le erbe aromatiche sono un toccasana per la nostra salute: ci aiutano a sostituire il sale e contengono principi attivi molto utili per il benessere del nostro organismo. Alcune insolite erbe aromatiche e spezie vengono da luoghi lontani, hanno antiche tradizioni di utilizzo in cucina e si possono coltivare anche qui. Dal wasabi al Cha plu, fino a curcuma e zenzero: a loro è dedicata la "prima pagina" di Gusto Light, con i consigli e le ricette di Silvia Strozzi. Eccone una.

Barchette di carciofi con curry e curcuma

PER LA PASTA

200 gr. di farina tipo 2

2 cucchiai di olio di semi di sesamo

½ cucchiaino di curcuma

½ cucchiaino di curry

PER IL RIPIENO

4 carciofi

uno spicchio d’aglio

prezzemolo tritato per decorare

70 g di filetti di mandorle

PREPARAZIONE

Impastate tutti gli ingredienti, comprese le spezie, utilizzando tanta acqua tiepida per ottenere un impasto morbido. Lasciare riposare la pasta per 20 minuti. Nel frattempo pulite i carciofi eliminando le foglie esterne e la peluria interna. Tagliateli a fettine sottili e lasciateli in ammollo in un contenitore con acqua e limone perché non anneriscano. Scaldate 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Scolate i carciofi e procedete alla cottura per 20 minuti a fuoco medio. Salate. Tirate la pasta sottile e Preparate le barchette con l’aiuto di appositi stampini. Cuocete in forno a 180° per 10 minuti. Sfornate e riempite con il ripieno di carciofi, insaporite con un pizzico di sale e curry. Decorate con le mandorle leggermente tostate in un padellino antiaderente per qualche minuto. Servite caldo.

Difficoltà 2

Tempo 60 min più riposo.