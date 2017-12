La ricetta a tema - I biscottini di Santa Lucia

Oggi, 13 di dicembre, si festeggia Santa Lucia: tradizione vuole che nella notte tra il 12 e il 13 la Santa, in groppa al suo asinello, faccia il giro delle case e lasci ai bambini regali e leccornie. Il giorno di Santa Lucia nel corso dei secoli è diventata una ricorrenza molto sentita e suggestiva che trae origine da riti pagani legati al periodo buio dell’anno e quindi al lento ritorno alla vita, alla luce.

Per Santa Lucia, ogni zona ha le sue usanze: in Veneto si credeva infatti che Santa Lucia lanciasse ai bambini dei biscotti di varie deliziose formine per annunciare, nei giorni precedenti, il suo arrivo.

E' questo uno dei temi di Gusto Light, sulla Gazzetta di Parma in edicola.

Biscottini di Santa Lucia

INGREDIENTI

380 gr di farina semiintegrale

130 gr di zucchero di cocco

200 ml di olio di mais

1 uovo intero e un tuorlo

1/2 bustina di lievito

scorza di ½ arancia grattuggiata

PREPARAZIONE

Impastate tutti gli ingredienti e formate una palla morbida ed elastica, quindi avvolgetela nella pellicola trasparente lasciando riposare per mezzora in frigo. Trascorso il tempo tiratela fuori, impastatela un altro po’ finché non diventerà morbida al tatto. Prendetene un pezzo e tirate la pasta con un mattarello infarinato affinché non si attacchi. Usando degli stampini date le forme che più vi piacciono (occhi, stelle, pupazzi), volendo potete guarnirli con scaglie di cioccolato o frutta secca. Metteteli sulla carta forno e poi infornate per 10/15 minuti a 180°C fino a che non diventeranno dorati.



Diff 2

Tempo 30 minuti più il riposo