La ricetta natalizia - Torta di stelline

Altra bella idea per il Natale, la torta di nocciole in cui il cioccolato si contrappone alla freschezza della frutta. Le stelline poi sono una perfetta decorazione natalizia. E’ anche una splendida idea regalo confezionata con la carta trasparente e fiocco rosso. Nessuno crederà che l’avete confezionata con le vostre mani e non acquistata in pasticceria. Mettetela subito in lista nel vostro menù. E per il capodanno, visto che cade di domenica, vi dico cosa procurarvi e insieme trasformeremo il panettone in un incantevole bosco.

INGREDIENTI





gr 300 cioccolato fondente

gr 300 nocciole sgusciate

1 cucchiaio di cacao amaro

6 uova

gr 200 burro

gr 100 zucchero

PER LA DECORAZIONE

fragole ribes

lamponi

zucchero a velo

pasta di zucchero

PREPARAZIONE

Tritiamo finemente le nocciole con un cucchiaio di zucchero e spezzettiamo il cioccolato fondente. Montiamo i tuorli con lo zucchero rimasto e gli albumi a neve ferma. Sciogliamo il burro e lo raffreddiamo. Mescoliamo ai tuorli montati la farina di nocciole, il burro, il cioccolato spezzettato, il cacao e per ultimo i bianchi montati a neve incorporandoli dal basso verso l’alto. Foderiamo una tortiera di cm 28 con la carta forno, versiamo il composto e lo stendiamo con un cucchiaio di legno. Cuociamo in forno a 180° per 30 minuti circa. Sforniamo la torta, la raffreddiamo e la posizioniamo su un piatto da portata. Lavoriamo la pasta da zucchero con le mani per ammorbidirla, la stendiamo sottilissima con il mattarello e intagliamo tante stelline che posizioneremo distanziate sulla torta. Decoriamo con i frutti rossi e 2 rametti di pino, una spolverizzata di zucchero a velo ed il dolce è servito.