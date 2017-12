La ricetta delle feste - Pigna i formaggi

Ecco quello che propone la nostra amica Pepa per la tavola delle feste.

"Ogni tanto mi metto a sfogliare vecchie riviste di cucina alla ricerca di qualche idea...ormai sono sommersa da libri e giornali! Ed è proprio così che ho scovato questa bellissima ricetta. È bastato aggiungere due rametti di pino e una pigna per renderla adatta per il Natale. Il ripieno? Un cuore di formaggi e qui l’unico limite sarà la vostra fantasia. Sbizzarritevi a creare degli abbinamenti saporiti utilizzando formaggi molli che avete in frigorifero. È un’ottima idea per evitare sprechi alimentari. Servitela con dei grissini e crackers".

INGREDIENTI

gr 400 formaggio spalmabile (tipo Philadelphia)

gr 100 caprino

gr 50 gorgonzola

½ spicchio d’aglio tritato finemente

3 cucchiai di prezzemolo tritato

gr 150 mandorle con la pelle

sale e pepe

2 rametti di rosmarino per la decorazione

PREPARAZIONE

In una ciotola mescolate il formaggio con il prezzemolo, l’aglio, il sale e il pepe. Amalgamate per bene. Trasferite il composto su un piatto da portata e, premendo bene con le mani, dategli la forma di una pigna. Con lo scottex pulite per bene il piatto dai residui sparsi di formaggi e ponetelo in frigorifero a rassodare. Dopo un’oretta, cominciando dalla punta, incastrate le mandorle verso l’esterno. Ricoprite completamente il formaggio in modo che assomigli ad una pigna. Decorate con i rametti di rosmarino come se fossero aghi di pino.