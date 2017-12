La ricetta light - Stuzzichini veg per salutare il 2018

Sono davvero un classico della cucina italiana e sono immancabili sulla tavola delle feste, ed è forse per questo che risulta impossibile risalire all’origine di crostini, bruschette e stuzzichini: la regola più importante che si devono gustare prendendoli con le mani. Finger food, letteralmente «cibo da mangiare con le mani», è il nome che negli ultimi anni è stato dato a tutte le preparazioni monoporzione che non richiedono l’uso delle posate. A loro è dedicato l'appuntamento settimanale con Gusto Light.

Un’idea originale proprio per la serata di fine anno è il chutney, che non è altro che una salsa di accompagnamento agrodolce a base di frutta o verdura, zucchero di canna grezzo e aceto di riso o di mele da abbinare a formaggi e antipasti vari. Ecco una delle proposte di Silvia Strozzi.

La ricetta

Chutney pomodori, mele e zenzero

6 pomodori

2 mele

1 cipolla

10 g di zenzero fresco

2 cucchiai d’olio d’oliva extravergine

30 g di zucchero di canna integrale Panela

2 cucchiai di aceto di mele o di riso

1 pizzico di peperoncino forte

PREPARAZIONE

Pelate i pomodori e tagliateli a grossi cubetti. Sbucciate le mele e tritate la cipolla. Pelate lo zenzero e grattugiatelo finemente. Fate stufare la cipolla nell’olio d’oliva fino a che diventa traslucida, unite i pomodori, le mele e lo zenzero. Fate cuocere 5 minuti, quindi aggiungete lo zucchero e lasciate caramellizzare. Sfumate con l’aceto, aggiustate con il pepe e fate cuocere a fuoco dolce per 1 ora. Potete conservare per 15 giorni in vasetti sterilizzati oppure consumare il giorno dopo con verdure e formaggi freschi di capra.

Diff 1

Tempo 75 min