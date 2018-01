La ricetta della domenica - Dolce Asia

Ecco la ricetta (con storia) che la Peppa propone questa settimana sull'inserto La domenica. Le altre ricette dei lettori e altre curiosità dal mondo dei viaggi, dell'hi-tech, degli animali e dei libri sulla Gazzetta in edicola.

"Poteva mancare il dolce da dedicare all’arrivo della mia secondo nipotina? Avrei interrotto una tradizione! E secondo voi quanto tempo è trascorso prima che facesse bella figura sulla tavola? Sappiamo per esperienza che i nonni mettono i nipoti al primo posto sul podio degli affetti: siamo figure rassicuranti e dolci su cui contare per la favola della buona notte e per i buoni manicaretti che prepariamo con amore".

Dolce Asia

INGREDIENTI

gr 500 mascarpone

gr 500 panna fresca

gr 200 zucchero a velo

gr 400 crema di nocciole

gr 100 amaretti

1 vanillina

liquore all’amaretto

1 confezione di pavesini

COSTO DEL PIATTO: 18

PREPARAZIONE

Montiamo la panna con metà zucchero a velo, in un’altra ciotola lavoriamo il mascarpone con il rimanente zucchero, la vanillina e 2 cucchiai di crema di nocciole. Uniamo la panna incorporandola delicatamente. Foderiamo uno stampo di cm 26 con la pellicola trasparente lasciandola sbordare. Intingiamo velocemente i pavesini nel liquore all’amaretto e li disponiamo lungo il bordo dello stampo (non devono essere troppo imbevuti altrimenti non stanno in piedi). Versiamo metà della crema al mascarpone, sopra la restante crema di nocciole quindi gli amaretti frullati e spruzzati con il liquore e di nuovo la crema al mascarpone. Tenere in frigorifero alcune ore e al momento di servirla, aiutandovi con la pellicola che sborda, sollevare il dolce dallo stampo, posizionarlo sul piatto da portata, ritagliare la pellicola e decorare a piacimento.