La ricetta della domenica - Tronchetto di cotechino

La ricetta della domenica della Peppa: "Oggi ho voluto vestire a festa il famoso cotechino e mi è uscito un secondo ricco, gustoso e originale che ha fatto la sua bella figura sul tavolo. E pensare che era un avanzo del capodanno!"

INGREDIENTI

1 cotechino già cotto

6 patate

1 uovo

gr 400 spinaci

sale

pepe

PREPARAZIONE

Se non avete il cotechino avanzato usate quello precotto, seguite le istruzioni (di solito sono 20 minuti di bollitura), estraete il cotechino e privatelo della pelle. Lessate le patate, schiacciatele ancora calde formando una purea a cui aggiungerete l’uovo, il sale e il pepe. Se l’impasto risulta troppo duro aggiungete poco latte. Scottate gli spinaci per pochi minuti con la loro acqua di vegetazione. Ora prendete uno stampo per plumcake (esistono anche quelli in alluminio), foderatelo con la carta forno, formate un letto con la metà della purea di patate arrivando sino al bordo. Sopra uno strato con metà degli spinaci, quindi il cotechino, di nuovo spinaci e per ultimo la purea restante. Aiutandovi con la carta forno modellatelo a mo’ di tronchetto e con i rebbi della forchetta formate la tipica zigrinatura. Cuocete in forno a 190° per 30 minuti circa sino a che la superficie diventa dorata. Sfornatelo e aspettate una decina di minuti prima di tagliarlo a fette.