La ricetta "green" - Riso venere con porri e curry

E' un classico, con l’arrivo del nuovo anno arrivano anche i buoni propositi.

Mettersi a dieta per smaltire gli eccessi delle feste è l’obiettivo che accomuna la maggior parte delle persone. Consumare più frutta, verdure e ortaggi, ricchi in sali minerali, vitamine e in fibra alimentare, aiuterà a buttare giù quel chilo accumulato durante le feste perché in particolare le fibre aumentano il senso di sazietà e aiutano a ridurre le quantità di cibo introdotto. Possiamo prepararci un piatto unico: la metà saranno verdure, il resto cereali integrali e alimenti proteici composti soprattutto da legumi o da pesce. La frutta può essere un ottimo spuntino sia a metà mattina che pomeriggio. Tra i cibi ideali per recuperare il peso forma dopo gli eccessi figurano erbe aromatiche e spezie. Ne parla Silvia Strozzi su Gusto Light, nell'edizione di oggi della Gazzetta di Parma. Ecco una delle sue proposte.

Riso venere con porri e curry

INGREDIENTI

180 g di riso venere

2 porri

½ litro di brodo vegetale

1 cucchiaio di curry

4 cucchiai di olio d’oliva extravergine

1 cucchiaio di panna vegetale (facoltativa)

PREPARAZIONE

Tritate il porro e fatelo stufare in una pentola dal fondo pesante con un cucchiaio di olio d’oliva extravergine e uno di acqua. Aggiungete il riso fatelo saltare, quindi aggiungete ½ litro di brodo vegetale e il curry. Mettete il coperchio e lasciate cuocere per 30 minuti circa. Aggiustate di sale. Lasciate riposare 10 minuti prima di servire con un filo di olio a crudo.

Diff 1

Tempo 30 min più riposo