La ricetta della domenica - Quiche di carciofi

La ricetta della domenica della Peppa.

"E’ sera, sono le 18 e non ho nessuna idea di cosa preparare per cena. Una piccola ispezione nel frigorifero e, come per miracolo, trovo un rotolo di pasta sfoglia. E’ fatta, preparo una deliziosa quiche! Non mi resta che scegliere gli ingredienti da utilizzare per il ripieno. Prima di darvi la ricetta vi passo tre consigli per una quiche perfetta:

1. la pasta: potete usare sia la sfoglia che la brisée

2. il ripieno: l’unico limite sarà la vostra fantasia, io di solito uso gli avanzi di salumi, formaggi e verdure

3. se pensate di utilizzare le verdure, ricordatevi di cuocerle prima altrimenti si rischia che la base venga inumidita dall’acqua che rilasciano durante la cottura in forno.

INGREDIENTI per 4 persone

1 rotolo di pasta sfoglia

gr 200 stracchino

gr 100 prosciutto cotto

gr 50 parmigiano grattugiato

2 uova

5 carciofi

2 pomodori medi

sale pepe

½ dado

olio

COSTO DEL PIATTO: 13

PREPARAZIONE

Pulire i carciofi e tagliarli a fettine sottili, versateli in una padella con un filo d’olio e rosolateli, quindi aggiungete poca acqua, il pepe, metà dado sbriciolato e cuocete per 15 minuti. Prendete una ciotola, sbattete le uova con un pizzico di sale, aggiungete lo stracchino e il formaggio grattugiato amalgamando per bene. Per ultimo incorporate i carciofi e i 2 pomodori tagliati a cubetti. Posizionate la pasta sfoglia con sotto la carta forno in uno stampo per crostate, bucherellatela con la forchetta e copritela con le fette di prosciutto cotto. Versate il ripieno di carciofi e ripiegate i bordi della pasta sfoglia all’interno. Infornate a 180° per 40 minuti circa. Lasciate intiepidire prima di servire perché tenga la fetta.