La ricetta light - Torta mele e pinoli

Molta energia, tanti minerali e niente colesterolo: questi sono i pregi della frutta secca, grazie ai quali può essere considerata un alimento completo. Scegliere la frutta secca migliore per le vostre esigenze è facile poiché è sufficiente basarsi sulle loro singole proprietà; indispensabile per una dieta equilibrata. Un tema affrontato su Gusto Light da Silvia Strozzi. Ecco una delle sue proposte.

Torta mele e pinoli

250 g di farina integrale

100 g di miele di acacia

100 g di burro o olio di mais

2 tuorli

100 g di zucchero di canna

1 limone

5 mele

50 gr di uvetta

2 cucchiaini di cannella

30 g di pinoli

PREPARAZIONE

Per prima cosa tagliate le mele a cubetti, in una padella versate 100 gr di zucchero di canna, il succo di un limone, e aggiungete le mele e la cannella. Fate cuocere per 5 minuti. In una ciotola unite il burro ( o l’olio), i tuorli, la farina e il miele. Impastate velocemente fino ad ottenere le briciole di pasta frolla. Sbriciolate metà dell’impasto in una teglia foderata di carta forno, compattandolo leggermente. Aggiungete le mele cotte e l’uvetta, e ricoprite con la frolla rimasta, sbriciolandola con le mani e i pinoli. Infornate a 180° per 45 minuti.

Diff. 2

Tempo 50 min