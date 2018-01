La ricetta della domenica - Coniglio al parmigiano

La ricetta della domenica della Peppa.

"Ecco il classico secondo piatto della domenica per portare in tavola qualcosa di veramente speciale: il coniglio al parmigiano! È un piatto che ha bisogno di un po’ di tempo per la cottura ma è molto comodo perché lo si può preparare in anticipo, anche il giorno prima e riscaldarlo al momento di servirlo. L’ho assaggiato per la prima volta a casa di Tina, una cara amica del Cornazzano, ottima cuoca tant’è che intorno alla sua tavola imbandita pullulano sempre una marea di persone. L’ho riproposto a Baganzola alla festa degli anniversari di matrimonio: un successo!"

INGREDIENTI

1 coniglio a pezzi piccoli

1 litro latte

gr 150 parmigiano grattugiato

olio

1 cipolla

1 carota

1 gamba di sedano

sale

pepe

COSTO DEL PIATTO: 17 euro

PREPARAZIONE

La sera prima mettete il coniglio in un tegame e copritelo con il latte. Il giorno dopo sgocciolatelo e infarinatelo abbondantemente con il parmigiano e posizionatelo in un tegame antiaderente con l’olio, mettete il coperchio e cuocetelo a fuoco bassissimo per circa un’ora. Preparate un trito grossolano di cipolla, carota e sedano che aggiungerete a metà cottura al coniglio insieme al sale e al pepe. Finite di cuocere sempre a fuoco bassissimo con il coperchio, se necessario aggiungete poco latte ma vedrete che non servirà. Provatelo: è veramente super!