La ricetta light - Minestra invernale in vaso

L'appuntamento del mercoledì con Gusto Light oggi approfondisce due temi: la vasocottura e le crucifere, la numerosa famiglia dei cavoli cibi essenziali per il mantenimento di una buona salute.

Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi.

LA RICETTA

Minestra invernale in vaso

2 foglie di cavolo cappuccio

2 foglie di bietole

¼ di cavolfiore

2 patate

2 carote

1 porro

1 litro di brodo vegetale

qualche crosta di parmigiano (facoltativa)

sale e pepe

PREPARAZIONE

Lavate, pelate e tagliate tutte le verdure in piccoli pezzetti. Riunitele in una ciotola e salatele leggermente, mescolandole bene. Suddividete le verdure nei 4 vasetti, pigiandole bene. Raschiate la parte marchiata delle croste di Parmigiano. Scaldate il brodo vegetale e mettetelo sulle verdure. Unite se vi aggrada una crosta di parmigiano. Pulite i bordi dei vasetti, chiudete e agganciate. Cuocete in forno a 100°C per 30 minuti. Lasciate riposare i vasetti per 20 minuti prima di servire con un filo di olio a crudo.

Diff 1 Tempo 50 min