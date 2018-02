La ricetta di Carnevale - Le frittelle dell'allegria

la proposta della Peppa a tema mascherine e coriandoli: "Il Carnevale ci regala le frittelle che rispecchiano che rispecchiano appieno lo spirito spensierato di questa festa. La ricetta di oggi non ha nulla da invidiare alle castagnole, alla cicerchiata e quant’altro. Se poi la crema bicolore non vi basta potete ingolosirla con gocce di cioccolato o granella colorata. Provatele, sono irresistibili...una tira l’altra".

INGREDIENTI:

PER LE FRITTELLE:

ml 280 latte

gr 50 burro

gr 100 zucchero

gr 250 farina

2 uova

1 bustina di lievito per dolci

1 pizzico di sale

lt 1 olio di semi

zucchero per infarinatura

PER LE CREME:

gr 150 zucchero

gr 40 farina

4 rossi d’uovo

ml 450 latte

la buccia grattugiata di 1 limone

2 cucchiai di cacao amaro

PREPARAZIONE:

Partiamo preparando le creme: mescoliamo lo zucchero, la farina, i rossi d’uovo e stemperiamo gradatamente con il latte, aggiungiamo la buccia del limone e addensiamo portando a bollore. Dividiamo la crema a metà, una la lasciamo gialla, l’altra la rendiamo scura incorporando il cioccolato. Ora passiamo all’impasto delle frittelle: mettiamo a bollire il latte con lo zucchero e il burro, togliamo dal fuoco e versiamo la farina incorporandola per bene, rimettiamo sul fuoco e continuiamo a mescolare sino a che l’impasto si stacca dalle pareti. Lasciamo intiepidire e uniamo le uova, il lievito e un pizzico di sale. Mettiamo a scaldare l’olio in una pentola capiente dai bordi alti, inseriamo 1 cucchiaio alla volta dell’impasto e cuociamo per qualche minuto, girandole. Vedrete che si gonfieranno. Quando saranno ben dorate, scolatele e fatele raffreddare. Quindi rotolatele nello zucchero e farcitele con le creme.

COSTO DEL PIATTO: 5